На Донбассе будет новое "перемирие": названа дата

На Донбассе будет новое "перемирие": Названа дата

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о дате нового перемирия на Донбассе.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на интервью дипломата.

"Сейчас мы договорились, что до конца года состоятся три важных события, которые позволят нам с вами увидеть, действительно ли можно рассчитывать на прогресс ... Объявление (о прекращении огня — прим. ред.) будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс", - сказал Пристайко и подчеркнул, что прекращение огня будет "устойчивым, постоянным и всеобъемлющим".

Напомним, Россия настаивала и продолжает настаивать на признании своих боевиков стороной переговорного процесса, на федерализации Украины и автономизации Донбасса. При этом Москва не перестает устраивать всевозможные провокации: несмотря на отвод войск, боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ, а в конце ноября-начале декабря 2019 г. оккупанты и вовсе заявили об определении "своих границ" и изъятии украинского языка из т.н. "конституции".

В свою очередь Украина надеется решить все насущные вопросы с помощью нормандского формата. Иначе будет реализован "план Б".