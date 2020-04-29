На Бали загадочно умерла семья украинцев: Все подробности

На Бали загадочно умерла семья украинцев: Все подробности

На острове Бали в Индонезии неизвестным образом умерла семья украинцев.

Об этом заявил глава Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане, были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Тела умерших доставлены в местную больницу. Сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших", - рассказал дипломат.

По словам Погорельцева, 3 мая МИД получит результаты теста на коронавирус. В случае отрицательного результата, будет проведено вскрытие (аутопсия).

"На данный момент посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины. Департамент консульской службы и посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле", - добавил Сергей Погорельцев.

Напомним, 30 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился борт из Катара. Пассажиры самолета демонстративно отказались от обсервации. Немного погодя с ними все же удалось договориться о заселении в отель "Казацкий". Однако прибыв на место, часть из новоявленных постояльцев поспешила уехать домой и вот почему.