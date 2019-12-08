На акцию протеста на Майдане пришли тысячи патриотов (ФОТО+ВИДЕО)

Украинцы предупреждают Зеленского перед встречей "нормандской четверки"

В 13:00 воскресенья, 8 декабря, в центре Киева начались масштабные акции протеста против возможного договорняка между Путиным, поддерживающими его Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Невзирая на попытки соратников Зеленского недопустить акцию или хотя бы сделать ее менее людной, объявить Крещатик не пешеходной зоной, а также призвать людей не выходить на улицы из-за объявленного почему-то именно сегодня траура, на Майдан вышли несколько тысяч человек.



Проведение акции "Красные линии", призванной напомнить Зе команде, что мир любой ценой после убийства русскими огромного количества защитников Украины и мирных жителей недопустим, стало возможно за счет усилий объединившихся в негласную оппозицию депутатов от фракций "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Примкнули к протесту также представители ВО "Свобода".

В данный момент протест проходит абсолютно мирно. По обе стороны от сцены размещены крупные надписи "Красные линии для Зе", а в микрофон вещают политики и активисты, которые призывают Зеленского не вестись на уловки Путина ради условного мира на Донбассе.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".

Саммит "нормандской четверки" состоится в понедельник, 9 декабря на фоне не прекращающихся обстрелов на Донбассе, захвата террористами территорий, с которых отошли украинские военные, а также пророссийских заявлений Меркель и Макрона.