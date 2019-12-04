Покушение на Соболева Владимир Зеленский война на Донбассе

Вакарчук, Порошенко и Тимошенко призвали украинцев выходить на Майдан

18:20
Три политсилы призывают украинцев выйти на акцию протеста - фото 1
Три политсилы призывают украинцев выйти на акцию протеста

В среду, 4 декабря, народный депутат и бывший спикер ВР Андрей Парубий опубликовал призыв неофициально объединившихся оппозиционных партий к мирным массовым митингам против возможного предательства интересов Украины Владимиром Зеленским.

Как следует из подписанного Петром Порошенко, Святославом Вакарчуком и Юлией Тимошенко обращения к украинцам, лидеры трех партий предлагают народу показать лидеру Зе команды, что он не должен "переступать красные линии" во время встречи глав государств, входящих в "нормандскую четверку".

Тимошенко, Порошенко и Вакарчук напомнили Зе о "красных линиях" на встрече с Путиным

Среди выдвинутых Зеленскому требований - те же, что были указаны "Европейской солидарностью", "Голосом" и "Батькивщиной" во вчерашнем заявлении в Верховной Раде: наш гарант должен не идти на компромиссы по унитарности государства и федерализации, не обещать отклонений от европейского и евроатлантического курса, отказываться от проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до полного выполнения условий безопасности и деоккупации - вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований и установления контроля над государственной границей.

А для того, чтобы на компромиссы с Путиным Зеленский не пошел, лидеры трех партий призвали "всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости" для демонстрации нашего единства и решимости в борьбе за Украину".

Судя по всему, после многотысячных митингов, которые были порождены желанием Зе команды имплементировать "формулу Штайнмайера", к акциям протеста и "Руху опору капітуляції" подключились крупные политические силы. Так что Владимир Зеленский и "слуги народа" могут поставить очередной антирекорд по количеству собранных за самый короткий срок митингующих против их действий.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".

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