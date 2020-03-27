Критика министра Емца в распиле не поступивших денег

Емец очень хочет распилить 67 миллионов

После того, как министр здравоохранения Илья Емец решил заблокировать госзакупки для противодействия коронавирусу и в разгар пандемии оставил врачей и медсестер без средств защиты, противодействующие ему чиновники оказались под давлением.

В пятницу, 27 марта, глава государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил об открытии в отношении его уголовного дела якобы по факту нецелевого использования бюджетных средств.

Речь идет о программе закупки для борьбы с пандемией COVID-19, которую прописывал Кабмин еще при Гончаруке. В документе сказано о том, что покупать средства защиты для медиков и препараты для лечения должны через ГП. При этом никаких преступлений чиновники "Медицинских закупок" в данном случае совершить не могли, поскольку деньги к ним поступят только после подписи Ильи Емца. А вот последний хочет провернуть нехитрую схему и, поскольку не может выписать из распоряжения правительства госпредприятие, намерен посадить на руководящую должность в ГП своего человека.

"Полиция открыла уголовное производство, которое касается получения и растраты средств на закупки, которые еще не начались из-за блокирования министром здравоохранения Ильей Емцем, - отметил Жумадилов. - Из запроса Национальной полиции понятно, что следователи хотят проверить получение и использования бюджетных средств по программам 1040 и 1400. Дело в том, что это именно те программы централизованных закупок за средства государственного бюджета, которые не запускаются. Возможно, если бы Вы (Илья Емец) не навязывали мне ранее судимого за кражу заместителя, то эти закупки мы бы уже начали и тогда преследования выглядело бы по крайней мере логичным".

Как утверждает руководитель предприятия, его преследование вообще не укладывается в рамки закона, поскольку растраты не дошедших до счетов денег просто быть не может.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 196 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.