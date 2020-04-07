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МОЗУ снова запретит продуктовые рынки: Но есть условие

09:20
МОЗУ снова запретит продуктовые рынки: Названо условие - фото 1
МОЗУ снова запретит продуктовые рынки: Названо условие

Замглавы МОЗУ Виктор Ляшко пообещал снова запретить работу всех продуктовых рынков в Украине.

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Об этом он заявил в эфире шоу "Свобода слова".

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения... Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, после закрытия рынков из-за пандемии коронавируса, многие супермаркеты резко взвинтили цены на продукты. Формальным поводом для дороговизны товаров стал "рост затрат на производство продукции". Однако АМКУ не особо поверил в силу подобных доводов и начал проверку. Подробнее об этом читайте здесь.

30 марта отечественный Минздрав разрешил работу продуктовых рынков в Украине, но на определённых условиях.

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