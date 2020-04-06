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Нацбанк "оправдал" подорожание продуктов в Украине

12:30
Нацбанк "оправдал" подорожание продуктов в Украине - фото 1
Нацбанк "оправдал" подорожание продуктов в Украине

Национальный банк Украины назвал причину подорожания продуктов в Украине.

Супермаркеты резко взвинтили цены: За дело взялся Антимонопольный комитет

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на НБУ.

В регуляторе повышение цен на "борщевой набор" связывают с повышением спроса населения, произошедшим на фоне сокращения предложения.

"Так рост цен на мясо и овощи борщового набора можно объяснить закрытием рынков и отсутствием междугородного сообщения (соответственно, уменьшением / отсутствием предложения со стороны мелких хозяйств)", - заявили в НБУ.

Что касается подорожания продуктов-"антисептиков" (чеснок, лук и пр.), то здесь свою роль сыграла девальвация гривны.

"Также значительно подорожали продукты-"антисептики" - чеснок, лук, лимоны. Ажиотажный спрос на них наблюдался и во время свиного гриппа 2009 года. Однако и девальвация гривны также оказала влияние (лимоны и чеснок преимущественно импортируются)", - подытожил регулятор.

Напомним, АМКУ увидел падение цен в магазинах: Что изменилось?

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Громадське
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