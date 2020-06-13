Разумков рассказал о "необходимости" русского языка для Украины

Разумков рассказал, зачем Украине "нужен" русский язык

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью РБК Украины рассказал, зачем по его мнению Украине нужен русский язык.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Комментируя свое отношение к языковому закону, политик заявил, что по его мнению он должен устраивать всех.

"Восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - сказал Дмитрий Разумков и уточнил, зачем Украине "нужен" русский язык.

"Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики и налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", - отметил спикер ВРУ.

Отметим, что ….

Языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Весной 2019 г. Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.