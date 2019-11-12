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Миссия МВФ возобновит работу в Украине. Известно когда

Вчера, 20:20
Миссия МВФ возобновит работу в Украине. Известно когда - фото 1
Миссия МВФ возобновит работу в Украине. Известно когда

14 ноября Миссия МВФ возобновит свою работу в Украине.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя фонда Йоста Люнгмана.

"Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября 2019 года, для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая будет поддерживаться МВФ", - заявил финансист.

Миссия МВФ возобновит работу в Украине. Известно когда - фото 191115

Йоста Люнгман

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что МВФ заморозил сотрудничество с Украиной. А министр финансов Оксана Маркарова и вовсе заявила о конструктивности переговоров с фондом.

Однако несмотря на столь позитивный прогноз Украина все же рискует испортить отношения с МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, причиной заморозки переговоров с валютным фондом может стать тяжба между государством и Игорем Коломойским.

Действительно, в сентябре 2019 г. на этом фоне несколько осложнились отношения Кабмина с МВФ. В правительстве же поспешили дипломатично заявить о продолжении переговоров при действии старой программы финансирования.

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МВФ кредит Кабмин Новости Украина
Интерфакс-Украина
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