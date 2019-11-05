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Минфин сильно изменит проект бюджета. Чего нам ожидать? - ИКОНОГРАФИКА

11:40
Минфин сильно изменит проект бюджета на 2020 г. Раскрыты детали - фото 1
Минфин сильно изменит проект бюджета на 2020 г. Раскрыты детали

Проект госбюджета на 2020 г. сильно изменят ко второму чтению.

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Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - заявила финансист и понадеялась на благорасположение МВФ.

Минфин сильно изменит проект бюджета. Чего нам ожидать? - ИКОНОГРАФИКА - фото 190678

Оксана Маркарова

"5-7% (роста ВВП – прим. ред.) – наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - отметила финансист.

Немного позже о своем видении бюджета рассказал и глава Кабмина Алексей Гончарук.

Минфин сильно изменит проект бюджета. Чего нам ожидать? - ИКОНОГРАФИКА - фото 190680

Алексей Гончарук

"Мы исходим из того, что дополнительные ресурсы надо искать в уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией и уменьшении теневого сектора. Мы предлагаем в этом бюджете уменьшить расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов власти в среднем на 10%", - заявил премьер.

Минфин сильно изменит проект бюджета. Чего нам ожидать? - ИКОНОГРАФИКА - фото 190697

Напомним, что 15 сентября Кабмин представил проект бюджета на 2020 год. Какой будет минималка и стоит ли покупать доллары? Ответ узнаете здесь.

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Оксана Маркарова Бюджет 2020 Кабмин Новости Украина
Экономическая правда
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