Минфин сильно изменит проект бюджета. Чего нам ожидать? - ИКОНОГРАФИКА

Минфин сильно изменит проект бюджета на 2020 г. Раскрыты детали

Проект госбюджета на 2020 г. сильно изменят ко второму чтению.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - заявила финансист и понадеялась на благорасположение МВФ.

Оксана Маркарова

"5-7% (роста ВВП – прим. ред.) – наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - отметила финансист.

Немного позже о своем видении бюджета рассказал и глава Кабмина Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук

"Мы исходим из того, что дополнительные ресурсы надо искать в уменьшении затрат на государство, в борьбе с коррупцией и уменьшении теневого сектора. Мы предлагаем в этом бюджете уменьшить расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов власти в среднем на 10%", - заявил премьер.

Напомним, что 15 сентября Кабмин представил проект бюджета на 2020 год. Какой будет минималка и стоит ли покупать доллары? Ответ узнаете здесь.