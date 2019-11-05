МВФ не замораживал сотрудничество с Украиной – Гончарук

МВФ не замораживал сотрудничество с Украиной – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества МВФ и Украины.

Об этом политик заявил во время брифинга.

"Слухи о том, что программа заморожена, что МВФ отказался (предоставлять Украине финансирование — прим. ред.) — это просто манипуляции, которым не стоит верить. Переговоры и работа продолжается. Мы ежедневно в телефонном режиме с нашими коллегами", - подчеркнул глава Кабмина.

О продуктивности переговоров с МВФ рассказала и министр финансов Оксана Маркарова.

Оксана Маркарова

"Я не впервые веду переговоры с нашими партнерами из Международного валютного фонда. Наш процесс, могу еще раз подтвердить: двигается очень конструктивно, быстрее, например, чем это было в прошлом году, быстрее, чем это было три года назад, когда мы обсуждали программу", - сказала министр.

Отметим, что несмотря на позитивные прогнозы Гончарука, Украина все же рискует испортить отношения с МВФ. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, причиной заморозки переговоров с валютным фондом может стать тяжба между государством и Игорем Коломойским.

Действительно, в сентябре 2019 г. на этом фоне несколько осложнились отношения Кабмина с МВФ. В правительстве же поспешили дипломатично заявить о продолжении переговоров при действии старой программы финансирования.