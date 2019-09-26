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Из-за "ПриватБанка": МВФ не договорился с правительством о новом кредите

23:00
Переговоры с миссией МВФ чрезвычайно сложны из-за вопросов "ПриватБанка" - фото 1
Переговоры с миссией МВФ чрезвычайно сложны из-за вопросов "ПриватБанка"

Переговоры Кабмина с миссией Международного валютного фонда о новой программе кредитования страны в данный момент успешными назвать нельзя. Чиновников МВФ очень пугает позиция Зе команды по отношению к "ПриватБанку".

Именно это и стало причиной того, что МВФ и Кабмин пока не пришли к соглашению по выделению нам очередных миллиардов.

Ищем компромисс по ПриватБанку: премьер рассказал о переговорах с Коломойским

Более того, результат работы миссии в этот приезд и вовсе неутешителен: чиновники Фонда подчеркивают, что пока не намерены рекомендовать совету директоров заключать договор о программе кредитования.

Обязана такому страна заигрыванию правительства с Игорем Коломойским, который хочет либо получить компенсацию за национализацию почти доведенного им до банкротства "ПриватБанка", или же вернуть себе финансовое учреждение, а также рассказам об этом журналистам Financial Times со стороны Алексея Гончарука.

Именно после публикации интервью в самый разгар работы миссии МВФ переговоры и пошли под откос. И хотя сам Гончарук свои же слова многократно опровергал, в Фонде настаивают на том, что при вынесении вердикта нужно решить вопрос не перехода "Привата" или даже его отдельных акций к олигарху.

В то же время в правительстве провал переговоров фактически признали. В Кабмине дипломатично заявили о том, что "переговоры будут продолжены", а пока - действует старая программа финансирования. При этом работа миссии МВФ еще не закончилась, а встречи "проходят согласно расписанию":

- В будущем повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет представлена ​​Кабинетом Министров 29-го сентября. А пока остается в силе 14-месячная программа МВФ Stand-by, разработанная как переходная для содействия макроэкономической стабильности Украины в период президентских и парламентских выборов.

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МВФ кредит Алексей Гончарук Новости
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