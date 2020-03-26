Забробитчанка с подтвердившимся коронавирусом сбежала из больницы в Киеве

По Украине свободно расхаживают даже пациенты с подтвержденным диагнозом

Десятки тысяч вернувшихся по приглашению Зеленского после потери работы из других стран украинцев-заробитчан подписали соглашения о двухнедельном пребывании в условиях самоизоляции, но при этом огромное количество приехавших никаких подобных мер не придерживается.

Абсолютную неадекватность демонстрируют также и те украинцы, которых обязывают самоизолироваться или кладут на госпитализацию с подозрением или подтвержденным диагнозом.

Проваливают свою работу и нацгвардейцы, которых выставили охранять принимающие коронавирусных больных медучреждения. Так, еще 24 марта из Киевской больницы №4 сбежала пациентка с подтвержденным диагнозом SARS-CoV-2. Причем известно об этой ситуации стало от жителей села, откуда родом 39-летняя женщина.

Как оказалось, зараженная коронавирусом заробитчанка вместе с мужем приехала из Бельгии 23 марта. В Киеве у нее обнаружили повышенную температуру, после чего решили сделать бесполезный экспресс-тест, который, само собой, показал положительный результат. Поскольку такие тесты направлены на выявление антител, вырабатывающихся на пятый-шестой день после проявления симптомов болезни, женщину тут же увезли в Александровскую клиническую больницу Киева, где на зараженную не стали тратить дорогой ПЛР-тест, а снова оформили по экспресс-варианту. И он оказался отрицательным. В ночь на 24 число пациентку перевели в Киевскую больницу №4, где ей снова сделали быстрый тест с отрицательным результатом. Медики при этом не отчаивались и сумели проявить волю, "упоров" на пациентку четвертую проверку - она дала положительную реакцию. При счете тестов 2:2, что свидетельствует о полном провале системы минздрава по выявлению зараженных, женщину госпитализировали окончательно.

Но она решила упетлять к себе в село Молодятин Ивано-Франковской области, где спустя сутки и объявилась. Теперь менты разбираются, как именно злоумышленница попала домой при отсутствии пассажирских перевозок. Более того, наказывать зараженную пациентку, которая разнесла бациллу по стране, никак не собираются - аваковские подчиненные просто посадили ее в домашний карантин под угрозой штрафа в 1700 - 3400 гривен за его нарушение. В местную больницу же ее все же не положили, поскольку экспресс-тест дал отрицательный результат, а этого, по протоколам минздрава, достаточно, чтобы не пополнять официальную статистику зараженных.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.