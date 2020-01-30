Коронавирус идет напролом, жертв все больше

Коронавирус идет напролом, жертв все больше

Коронавирус распространился на все китайские провинции, число жертв растет.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на четверг, 30 января, от болезни умерли 170 человек, 7771 заражены. За прошедшие сутки коронавирус был зафиксирован еще в одной стране – Тибете. В общей сложности случаи заболевания выявлены в 16 странах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.

На данный момент рассматривается возможность эвакуации украинских граждан из Китая. В частности, для этих целей авиакомпания "МАУ" пообещала отправить два борта в китайский город Саньи. О количестве пассажиров, которые вернутся на Родину, перевозчик пока ничего не сообщает.