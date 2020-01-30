Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Кобе Брайант война на Донбассе

Коронавирус идет напролом, жертв все больше

09:20
Коронавирус идет напролом, жертв все больше - фото 1
Коронавирус идет напролом, жертв все больше

Коронавирус распространился на все китайские провинции, число жертв растет.

В Австралии создали коронавирус. Названа причина

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По состоянию на четверг, 30 января, от болезни умерли 170 человек, 7771 заражены. За прошедшие сутки коронавирус был зафиксирован еще в одной стране – Тибете. В общей сложности случаи заболевания выявлены в 16 странах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случаев заболевания пока не подтвердился.

На данный момент рассматривается возможность эвакуации украинских граждан из Китая. В частности, для этих целей авиакомпания "МАУ" пообещала отправить два борта в китайский город Саньи. О количестве пассажиров, которые вернутся на Родину, перевозчик пока ничего не сообщает.

 

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Коронавирус из Китая Китай болезнь Новости Мир
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Главе Фонда госимущества предложили $5 млн, но что-то пошло не так - фото 1
Главе Фонда госимущества предложили $5 млн, но что-то пошло не так
12:00
Прокуроры возжелали, чтобы следователи сделали свою работу - фото 1
Убийство Шеремета: прокуроры пошли на попятную и "нагнули" полицию
Вчера, 21:00
Госкино возглавил новый директор. Кто же это? - фото 1
Госкино возглавил новый директор. Кто же это?
Вчера, 15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...