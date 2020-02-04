Коронавирус из Китая: количество жертв перевалило за 400

10:00 04 февраля,

Китайский коронавирус распространяется все активнее

Во вторник, 4 февраля, в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР отчитались о ситуации с распространением вируса 2019-nCoV. За последние сутки от болезни, которую вызывает коронавирус, скончались 64 человека.

Как утверждают власти Китая, общее количество жертв в ходе эпидемии выросло до 427 человек. При этом за последние 24 часа медики зафиксировали без малого 3 тысяи 235 новых случаев заражения коронавирусом.

Пневмония, которую вызывает 2019-nCoV, распространяется по Китаю и всему миру бешеными темпами, не смотря на попытки властей хоть каким-то образом остановить эпидемию - зараженные жители районов, где зафиксированы вспышки, слишком активно стремятся выехать или в другие регионы Китая, или и вовсе покинуть страну.

В данный момент сотрудники государственного комитета по делам здравоохранения зафиксировали 20 тысяч 438 случаев заражения с момента начала распространения вируса.

Среди всех заболевших выздоровели лишь 632 человека.

В Украине же пока не зафискирован ни один подтвержденный случай заражения коронавирусом, который, по официальным данным, появился на рынке в Ухани. При этом фактически наша страна готова к предотвращению распространения болезни в случае ее проявления лишь на словах чиновников. Так, в аэропорту "Борисполь" попросту проверяют температуру тела потенциально зараженных, после чего их выпускают. В Штатах, Германии и Франции уже ввели обязательный двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в страну из опасного региона.