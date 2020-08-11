Минюст США: Коломойский отмывал украденное из "Привата" с помощью фирм-прокладок

Коломойский использовал десятки подставных компаний для отмывания денег из "ПриватБанка"

В исковых документах, отправленных министерством юстиции Штатов в суд, указаны деяния, в которых обвиняют бывших владельцев "ПриватБанка" до его национализации.

Как установили следователи, деньги, украденные олигархами-компаньонами, были разделены по разным, а затем - сброшены на другие счета подставных компаний.

Активное участие в этой махинации принимали зарегистрированные на Кипре компании. Доказать это американцам будет совершенно не сложно, поскольку как минимум 56 таких фирм зарегистрированы по одному адресу - Archiepiskopou Makariou III Avenue, 155 Proteas House в Лимассоле.

Кроме того, во всех договорах фигурируют одни и те же агенты - Icaza, Gonzalez Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited работали на 12 отдельных юрлиц. Еще 16 обслуживали в Equity Management & Accountancy Corp. Кроме того, одни и те же две уполномоченные лица фигурируют в 48 различных фиктивных организациях.

Также в минюсте утверждают, что Коломойский и Боголюбов были указаны бенефициарными владельцами 35 подставных фирм, используемых для переводов незаконно выведенных из "ПриватБанка" денег. Еще в 96 компаний, через счета которых гоняли украденное, работали секретарь, директор и лицо с правом подписи, атакже зарегистрированного агента или адрес с одним из акционеров компаний Колмоойского и Боголюбова.

Не менее эпичным является и тот факт, что директорами многих компаний оформляли непосредственно сотрудников "ПриватБанка". Так, фамилии как минимум 59 представителей финансового учреждения указали подставные лица из Кипра.

Выводились же деньги, как утверждают чиновники минюста, за считанные минуты с помощью десятков транзакций и подставных лиц.

"Кипрское отделение ПриватБанка использовалось как стиральная машина для похищенных кредитных средств", - сказано в документе.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем.