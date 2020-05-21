"Минюст продает собак за долги": Малюська отреагировал на скандал

"Минюст продает собак за долги": Малюська отреагировал на скандал

В среду, 20 мая, в сети появилась информация о том, что Министерство юстиции начало взимать долги с украинцев с помощью продажи их собак. Глава ведомства Денис Малюська поспешил объясниться.

О чем речь?

20 мая многие украинские СМИ распространили информацию о том, что Минюст с помощью интернет-платформы ГП СЕТАМ начал проводить аукционы по продаже собак должников.

Действительно, зайдя на указанный ресурс, можно увидеть лот о продаже пит-бультерьера с указанием отделения Минюста в качестве субьекта продавца.

После поднявшегося резонанса, министр юстиции Денис Малюська решил объясниться.

"Собака за долги» вчера стала одной из топ-новостей и топ-манипуляций. Сначала об этой конкретной собаке, которой: не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат - укушенные обычные прохожие. Ее владелец был оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. То есть речь не идет о продаже за долги", - заявил министр.

Но собак все же продают

В то же время политик признал, что иногда Минюст все же вынужден отбирать животных у хозяев.

"Мы действительно в силу выполнения решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. Иногда животных отбирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним животным, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", - добавил Денис Малюська.

Интересно, что …

Это далеко не первый "собачий скандал" в украинской политике. 31 января 2020 г. молодой "слуга народа" Евгений Брагар вляпался в скандал, посоветовав пенсионерке продать своего пса для оплаты коммуналки. В сети поднялась невиданная буря: сотни комментаторов атаковали фб-страницу нардепа и призвали его подать в отставку.

Руководство Команды Зе отреагировало на инцидент гораздо спокойнее и попросило Брагара больше не ходить на эфиры. Позже глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что каких-либо санкций в отношении одиозного депутата никто принимать не будет, т.к как он уже и так "наказан" всенародным осмеянием. Немного погодя за "собакогейт" взялся и президент Владимир Зеленский, поручив Кабмину изучить платежки бабушки Любови Колючей.

Однако вскоре о бабушке и многострадальном Шарике все благополучно забыли.