Министр Степанов переобулся и уже не желает новых локдаунов

Степанов переобулся / МОЗ

Во вторник, 12 января, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что срочно нужно продлевать локдаун и после 24 января. На следующий день Степанов уже дал заднюю.

Министр Максим Степанов вышел в эфир канала 1+1 и не моргнув глазом сказал, что сейчас Министерство здравоохранения не видит оснований для введения в будущем нового локдауна.

После завершения жестких ограничений планируют вернуться к общенациональному карантину, а при необходимости – к адаптивному.

По его словам, к возможности внедрения жестких ограничений в будущем могут вернуться, если ситуация резко начнет ухудшаться и "ураганными темпами начнет расти количество больных и как следствие людей, которых госпитализируют".

Это потенциально может привести к критической нагрузки на медицинскую систему. В таком случае будем предлагать (введение нового локдауна – ред.),

– отметил Степанов.

После завершения жесткого карантин еще некоторое время будет действовать общенациональный формат ограничений.

Отметим, что эти слова в корне противоречат словам Степанова, произнесенным накануне. Что стало причиной таких дивных метаморфоз - неизвестно.