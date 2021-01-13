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Министр Степанов переобулся и уже не желает новых локдаунов

19:31
Степанов переобулся - фото 1
Степанов переобулся / МОЗ

Во вторник, 12 января, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что срочно нужно продлевать локдаун и после 24 января. На следующий день Степанов уже дал заднюю.

Министр Максим Степанов вышел в эфир канала 1+1 и не моргнув глазом сказал, что сейчас Министерство здравоохранения не видит оснований для введения в будущем нового локдауна.

Степанов не угомонился и требует продолжения локдауна

После завершения жестких ограничений планируют вернуться к общенациональному карантину, а при необходимости – к адаптивному.

По его словам, к возможности внедрения жестких ограничений в будущем могут вернуться, если ситуация резко начнет ухудшаться и "ураганными темпами начнет расти количество больных и как следствие людей, которых госпитализируют".

Это потенциально может привести к критической нагрузки на медицинскую систему. В таком случае будем предлагать (введение нового локдауна – ред.),
– отметил Степанов.

После завершения жесткого карантин еще некоторое время будет действовать общенациональный формат ограничений.

Отметим, что эти слова в корне противоречат словам Степанова, произнесенным накануне. Что стало причиной таких дивных метаморфоз - неизвестно.

 

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Максим Степанов Карантин в Украине Локдаун Министерство здравоохранения Новини Украина
24 канал
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