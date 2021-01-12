Степанов не угомонился и требует продолжения локдауна

Министр здравоохранения Максим Степанов решил не останавливаться на нокдауне до 24 января и требует продолжения карантинного банкета.

О своем намерении не останавливаться на 24 января министр заявил в эфире 24 канала.

На вопрос ведущей, видит ли он по состоянию на сейчас основания для продолжения январского локдауна, министр ответил, что они есть.

"Я и мои советники настаиваем на продлении этого карантина. И именно при таких обстоятельствах, как он есть", – отметил глава Минздрава. Министр верит, что ситуация с коронавирусом станет легче в начале лета. Зиму и весну он назвал «тяжелым периодом».

Степанов назвал две причины, почему рекомендовал бы карантин продлить.

"Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями: с большим количеством людей в помещениях, люди ездили к родственникам. Это потенциально очень сильно повлияет на рост количества больных", – сказал он.

Министр отметил и ежегодный сезонный рост количества заболевших гриппом, который начинается в январе.

"И очень важно это количество роста сбить. Передается эта болезнь так же и предотвращается так же – прекращение контактирования между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения с госпитализацией в больницу. Мы заинтересованы, чтобы не было критической нагрузки на медицинскую систему", – ответил Степанов.

Степанов намерен продлевать:

В настоящее время в Украине действует карантин с 8 по 24 января. За это время статистически число новых случаев снизилось, а количество выздоровевших стало больше в сравнении с новыми заразившихся. Насколько вообще можно верить этой статистике (напомним, она официальная), каждый волен решать сам.