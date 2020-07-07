Министр энергетики подбирает кадры с помощью гороскопа - заявление

Министр энергетики подбирает кадры с помощью гороскопа - заявление

И. о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала о слегка необычных методах подбора подчиненных.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью политика Экономической правде.

"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", - отметила Буславец.

"Мне показалось, что эти люди способны на решение поставленных задач (кандидаты на вакантные должности – прим. ред.). Но я не работала с ними настолько плотно, чтобы дать им оценку либо приоритезацию с точки зрения профессиональных качеств", - отметила министр.

Напомним, что…

7 июля и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец анонсировала закупку "Центрэнерго" 2,4 млн тонн угля: одну половину на государственных шахтах, вторую – у частных предприятий, в числе которых и "ДТЭК" Рината Ахметова.

Руководствовались ли члены Кабмина при принятии соответствующего решения знаками Зодиака – политик не уточнила.