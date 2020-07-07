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Украина закупит 1,2 млн тонн угля у Ахметова: Названа причина

Вчера, 17:20
Украина закупит 1,2 млн тонн угля у Ахметова: Названа причина - фото 1
Украина закупит 1,2 млн тонн угля у Ахметова: Названа причина

ПАО Центрэнерго планирует закупить 2,4 млн тонн угля для возобновления угольной промышленности.

Ахметов рассказал, чего он боится больше всего на свете

Об этом сообщила и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец.

"Для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимы комплексные решения. Мы должны понимать, как будет работать энергетика и угольная отрасль в ближайшей перспективе. Сейчас необходимо обеспечить прогнозируемый сбыт угля и вернуть к работе шахтеров", - рассказала министр.

Для этой цели, а также для "надежной работы электроэнергетического комплекса в осенне-зимний период", Центрэнерго планирует закупить 2,4 млн тонн угля: одну половину на государственных шахтах, вторую – у частных предприятий, в числе которых и "ДТЭК" Рината Ахметова.

Отметим, что…

Компания "ДТЭК" на данный момент является фактическим монополистом по производству тепловой энергии в стране. Ей подконтрольны 17 угольных шахт и 9 из 15 украинских теплоэлектростанций.

Напомним, что…

После начала пандемии СOVID-19 и сопутствующего ей падения промышленного производства, угольному бизнесу Рината Ахметова был нанесен сильный удар. Желая спасти свои доходы, олигарх решил повлиять на работу АЭС.

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Ринат Ахметов Центрэнерго ДТЭК уголь Министерство энергетики и угольной промышленности Новости Украина
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