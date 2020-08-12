Власти Беларуси заявили о задержании "координатора" протестов

Власти Беларуси заявили о задержании координатора протестов

Власти Беларуси заявили о задержании т.н. "координатора" массовых протестов, охвативших страну после выборов президента РБ.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на МВД РБ.

"Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями", - говорится в сообщении СМИ.

О именах и гражданстве задержанных пока что ничего не сообщается. Предположительно, власти Беларуси обвинят их в связях с иностранными государствами.

Протесты в Беларуси и "иностранный след": Хроника событий

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Власти РБ сразу же заявили о попытке дестабилизации ситуации в стране со стороны неких российских олигархов. Таким образом президент Беларуси Александр Лукашенко попытался мобилизовать свой немногочисленный электорат и оправдать репрессии в отношении оппонентов.

9 августа после выборов президента всю Беларусь охватили массовые протесты. Они продолжаются до сих пор.

10 августа Александр Лукашенко обвинил граждан Польши, Чехии, РФ и Украины во вмешательстве в дела Беларуси.