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Михаил Заливако - кто будет Холостяком в 11 сезоне

11:43
Миша Заливако - герой Холостяк 11 - фото 1
Миша Заливако - герой Холостяк 11 / СТБ

В пятницу, 25 декабря, в эфире постою "Холостячки" было объявлено имя главного героя Холостяк 11. Им будет 31-летний харьковчанин Михаил Заливако.

Михаилу Заливако 31 год, он бизнесмен, живет в Харькове и является учредителем логистической компании.

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Кроме бизнеса важное место в жизни Михаила занимает спорт. Холостяк регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев.

Михаил Заливако - кто будет Холостяком в 11 сезоне - фото 206699

Холостяк 11 Михаил Заливако / СТБ

«Я не представляю своей жизни без бизнеса. Он дает мне уверенность и закаляет мой характер. А спорт приучил меня к дисциплине, выдержке и пунктуальности», – говорит Холостяк.

Михаил Заливако - кто будет Холостяком в 11 сезоне - фото 206700
Холостяк 11 Михаил Заливако / СТБ

Михаил Заливако привык идти только вперед и не опускать руки перед любыми трудностями. Но он признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного – настоящей любви.

«На проект «Холостяк» я пришел за искренней любовью. Той настоящей, за которой все гоняются, но не все могут ее найти. И я готов поспорить с кем угодно, что здесь я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком», – заверяет Михаил.

Михаил Заливако - кто будет Холостяком в 11 сезоне - фото 206701

У каждого Холостяка должно быть фото с котиком / СТБ

Проект производит студия StarLightProduction под руководством Анны Калины. Съемки одиннадцатого сезона романтического реалити «Холостяк» уже стартовали. Ведущий проекта – Григорий Решетник. Премьера в эфире СТБ состоится в марте 2021 года.

Напомним, что в десятом сезоне Холостяком был пилот Макс Михайлюк, а победила на проекте Даша Ульянова с большими губами и невероятной растяжкой.

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