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Холостячка: Как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта

17:19
Как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта? - фото 1
Как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта? / Холостячка 2020

В пятницу, 25 декабря, начиная с 19:00, в эфире СТБ смотрите постшоу реалити "Холостячка". Все подробности и ответ на главный вопрос - Как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта - на БЕЗ ТАБУ.

В выпуске постшоу «Холостячка. Жизнь после проекта» не пропустите все подробности из жизни главной героини и претендентов на ее сердце.

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Самые яркие участники проекта – Евгений Ковтуненко, Игорь Бабко, Андрей Шатырко, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и другие – поделятся эксклюзивными подробностями личной жизни. Более того, сразу несколько мужчин представят стране своих новых возлюбленных! А одному из парней будет предложено выбрать идеальную девушку прямо в студии. Гостьей выпуска станет претенциозная экс-участница проекта «Холостяк 10» – Дана Оханская. Что же объединяет ее с одним из участников «Холостячки»?

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Пацан к успеху шел... (с) / Холостячка

Одно из самых скандальных событий в проекте – поступок Назара. Сумел ли мужчина наладить общение со своим ребёнком и нашёл ли общий язык с мамой своего сына Платона?

Дебютный сезон «Холостячки» не обошелся без мужских выяснений отношений и, конечно же, духа соперничества. Лицом к лицу вновь встретятся Артем Шепель и Сергей Кириенко, чтобы окончательно выяснить, кто из них альфач.

Настоящим хитом этого сезона стала песня Ильи Рыбальченко «Здравствуй, Ксюша», которую он спел Холостячке во время вечера талантов. Для заключительного выпуска сезона Илья также подготовил особенный музыкальный сюрприз.

Холостячка: Как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта - фото 206689

Ксения срывает покровы / Холостячка

Также уже в эту пятницу станет известно имя нового Холостяка, который совсем скоро попробует найти любовь в проекте.

И, конечно же, узнайте главную интригу «Холостячки» – как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта? Удалось ли паре сохранить любовь после реалити?

Я хочу наш с тобой космос - это все ок, но что было после

Холостячка 2020 - смотреть онлайн постшоу - 2512.2020:

Смотрите «Холостячка. Жизнь после проекта» в эту пятницу, 25 декабря в 19:00, на СТБ!

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