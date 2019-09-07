Мэр Днепра обыграл Зеленского. Раскрыты детали (ФОТО, ВИДЕО)

Мэр Днепра обыграл Зеленского. Раскрыты детали

12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором завершении строительства Центрального моста. За словами пошли и действия: 7 сентября конструкция была сдана в эксплуатацию. Президент проиграл.

Вот что заявил по этому поводу сам градоначальник.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Или держался я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Потому что Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", - сказал мэр Днепра.

“А пока…Пока каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил”, - резюмировал Филатов и презентовал "железный трон".

Правда, не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Так, Днепровская прокуратура не исключает факта коррупции при ремонте упомянутого моста. По делу уже ведется следствие.

Однако не только "мост Филатова" удостоился внимания правоохранителей. Со стеклянной конструкцией Кличко тоже не все чисто. Больше об этом читайте здесь.



https://beztabu.net/novosti_t4952 на данный момент внимание следствия удостоился не только "мост Филатова". Со стеклянной конструкцией Кличко тоже не все чисто. Больше об этом читайте здесь. https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, "Ж ..па": мэр Днепра жестко унизил "слугу народа".