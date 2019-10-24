Мендель снова зашкварилась, на этот раз в Японии (ВИДЕО)

Мендель постоянно лезла в кадр, пытаясь сорвать интервью Зеленского

Пресс-секретарша президента явно не собирается останавливаться на достигнутом в плане зашкваров. Судя по ее поведению в присутствии журналистов, она намерена головой пробить впадину на дне здравого смысла.

Во время визита гаранта в Японию, где Зеленский принимал участие в интронизации императора и благодарил первого президента Казахстана за несуществующую поддержку Украины, лидер Зе команды дал интервью агентству "Сегодня".

Разумеется, для Владимира Зеленского создали тёплую ванну из удобных ему вопросов, но, видимо, журналисты вели себя не так, как этого хотелось бы Мендель.

Прямо во время съемки, когда работники СМИ находились с президентом один на один, пресс-секретарша несколько раз выглядывала из-за стены и эмоционально размахивала руками. Все это попало на видеоинтервью, так что «насладиться» очередной истерикой полоумной можно, посмотрев запись интервью.

За 11 минут общения Зеленского с прессой Мендель четырежды пыталась сорвать интервью.

Напомним, Юлия Мендель от самого начала своей работы успела попасть в несколько скандалов. Сперва она обвинила ВСУ в обстреле Донбасса, потом толкнула работника СМИ, ну а после продолжила парад зашкваров. В то же время Зеленский увольнять ее не собирается. И даже защищает свою прескверную пресс-секретаршу.