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Мендель снова зашкварилась, на этот раз в Японии (ВИДЕО)

09:20
Мендель постоянно лезла в кадр, пытаясь сорвать интервью Зеленского - фото 1
Мендель постоянно лезла в кадр, пытаясь сорвать интервью Зеленского

Пресс-секретарша президента явно не собирается останавливаться на достигнутом в плане зашкваров. Судя по ее поведению в присутствии журналистов, она намерена головой пробить впадину на дне здравого смысла.

Во время визита гаранта в Японию, где Зеленский принимал участие в интронизации императора и благодарил первого президента Казахстана за несуществующую поддержку Украины, лидер Зе команды дал интервью агентству "Сегодня".

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Разумеется, для Владимира Зеленского создали тёплую ванну из удобных ему вопросов, но, видимо, журналисты вели себя не так, как этого хотелось бы Мендель.

Прямо во время съемки, когда работники СМИ находились с президентом один на один, пресс-секретарша несколько раз выглядывала из-за стены и эмоционально размахивала руками. Все это попало на видеоинтервью, так что «насладиться» очередной истерикой полоумной можно, посмотрев запись интервью.

За 11 минут общения Зеленского с прессой Мендель четырежды пыталась сорвать интервью.

Напомним, Юлия Мендель от самого начала своей работы успела попасть в несколько скандалов. Сперва она обвинила ВСУ в обстреле Донбасса, потом толкнула работника СМИ, ну а после продолжила парад зашкваров. В то же время Зеленский увольнять ее не собирается. И даже защищает свою прескверную пресс-секретаршу.

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