Мендель назвала Коломойского спикером Зеленского

Мендель в себя не приходит

Пока Зе команда пытается всеми силами делать вид, что никак не зависит от днепровского олигарха, мало думающая пресс-секретарша президента спалила всю контору. К тому же еще и сгоняла на телеканала Медведчука на передачу с зашкваренной антиукраинской деятельницей в роли ведущей Натальи Влащенко.

Не показывающая профессионализма спикер Владимира Зеленского Юлия Мендель побывала на программе "Vласть vs Vлащенко", в которой традиционно для себя наговорила много лишнего.

Пресс-секретарь лидера Зе команды заявила, что не знакома с олигархом Игорем Коломойским, который с момента своего возвращения в Украину стал получать миллиардные преференции от государства. При этом, как оказалось, полоумная Мендель испытывает к зашкваренному бизнесмену чувство ревности.

- Я ревную его. У меня к нему какое-то чувство ревности, потому что он превратился в неофициального spokesperson, понимаете? Неофициальным" спикера. Пытается играть в такую ​​функцию, - бездумно спалила ситуацию Мендель, на что услышала неадекватный совет "стать более популярной, чем Коломойский".

Впрочем, на выпад Влащенко Мендель нашлось что ответить. Ревнующая Зеленского к Коломойскому чиновница наехала на приближенного к президенту бизнесмена фразой " я не умею выходить с такими манипулятивными посланиями".

По словам Мендель, сам олигарх был в Офисе президента лишь один раз, и об этом даже официально сообщали. Впрочем, сомнений в том, что днепровский предприниматель поддерживает тесную связь с руководством государства через своих людей, нет абсолютно никаких.

Напомним, Юлия Мендель от самого начала своей работы успела попасть в несколько скандалов. Сперва она обвинила ВСУ в обстреле Донбасса, потом толкнула работника СМИ, ну а после продолжила парад зашкваров. В то же время Зеленский увольнять ее не собирается. И даже защищает свою прескверную пресс-секретаршу.