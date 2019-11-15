Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

Юлия Мендель поставила Коломойского на место

15:17
Коломойский не связан с Зеленским, уверяют в Офисе президента - фото 1
Коломойский не связан с Зеленским, уверяют в Офисе президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского вышла в эфир и прокомментировала ставшее скандальным интервью Игоря Коломойского американской газете The New York Times.

"Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса Президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел", - написала Юлия Мендель у себя на фейсбуке, давая понять, что в отличие от олигарха является таким человеком.

Коломойский предложил дружбу с Россией за деньги

Таким образом, команда президента Зеленского отреагировала (пусть и со значительным опозданием) на интервью Игоря Коломойского The New York Times.

В своем скандальном интервью олигарх в свойственной ему полушутливой манере заявил, что Украине нужно восстановить с Россией добрососедские отношения, взяв с оккупантом репарации за моральный и материальый ущерб на сумму в 100 млрд долларов.

Интервью олигарха имело большой резонанс и спровоцировало скандал. Коломойского, мягко говоря, не поняли, обвинив в предательстве. Большой репутационный удар был нанесен и по президенту Зеленскому, который в бытность комиком был подчиненным олигарха, позднее олигарх был крупным спонсором избирательной кампании Зеленского, а его СМИ на время выборов активно рекламировали Зеленского и жестко мочили его оппонентов. После победы на выборах Зеленский дистанцировался от Коломойского, однако так и не смог избавиться о имиджа зависимого от миллиардера человека.

Коломойский же в 2019 нараздавал целую кучу интервью, дав богатую пищу для критиков и оппонентов президента.

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Игорь Коломойский Юлия Мендель Владимир Зеленский Новости Украина
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