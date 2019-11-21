САП будет требовать 50 миллионов залога для Садового

Прокуроры будут требовать 50 миллионов в качестве залога для мэра Львова

Работники Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые в четверг, 21 ноября, решили пожаловать к мэру Львова с объявлению ему о сомнительных подозрениях, заявили о том, что уже в ближайшее время для городского головы могут избирать меру пресечения.

Сегодня вечером пресс-секретарь САП Ольга Посталюк заявила о том, что в суде для Андрея Садового намерены просить без малого 50 миллионов гривен залога.

Сам мэр Львова на суд, который должен состояться в Киеве, обещает приехать, чтобы отстаивать свои права, поскольку "следователи должны были давно извиниться и разблокировать строительство".

Речь идет об обустройстве индустриального парка компанией СТР в микрорайоне Рясное во Львове. После того, как иностранная корпорация выиграла тендер, она инвестировала в объект 54 миллиона гривен. Но при этом в ГПУ во времена Луценко нашли недовольных граждан, которые указали, что чиновники "реализовали их землю". В САП утверждают, что принадлежит территория селу Рясное-Русское.

В то же время мэр Львова назвал вручение ему подозрения "подарком к годовщине Революции достоинства".

- Я думал, что люди извинятся, закончат те следственные действия, которые уже давно длятся. Потому что они безосновательные. Нужно благодарить людей за работу, которую они провели и просить этого инвестора, чтобы он не убегал. Компания же, за это время, построила индустриальные парки в Румынии и других странах, - заявил мэр.