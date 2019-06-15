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Медведчук купил "канал Порошенко": что творится

10:35
Медведчук купил "канал Порошенко": что творится - фото 1
Медведчук купил "канал Порошенко": что творится

Нардеп "За життя" Тарас Козак приобрел канал ZIK. По факту, теперь новым собственником компании является олигарх Виктор Медведчук, который уже владеет каналами "112 Украина" и NewsOne.

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Сам же Козак так прокомментировал "свою" покупку.

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными".

Однако далеко не все согласны с бизнесменом. На данный момент из СМИ начался настоящий исход журналистов. Так, канал уже покинули ведущие Вахтанг Кипиани и Роман Недзельский.

Медведчук купил 'канал Порошенко': что творится - фото 182754

Отметим, что ранее ZIK обвиняли в связях с Петром Порошенко. Подобные слухи неоднократно подпитывались оправдательными интервью таких одиозных персон, вроде Олега Гладковского и Сергея Семочко.

Однако сам канала подобные обвинения резко отметал. Теперь же у канала другой хозяин и вещать он уже будет совершенно иное.

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Виктор Медведчук телеканал Петр Порошенко Новости Украина
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