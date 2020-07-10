Русские в пять раз увеличили количество военной техники на линии фронта

Наблюдатели ОБСЕ иногда "прозревают"

Российские террористы продолжают готовиться к активной фазе войны в Украине. Более того, явные нарушения минских соглашений, которые гласят об отводе тяжелого вооружения, фиксируют даже вечно "слепые" наблюдатели ОБСЕ.

Как заявил руководитель специальной мониторинговой миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе Халит Чевик в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ, наблюдатели зафиксировали пятикратное увеличение количества военной техники на линии соприкосновения.

Более того, террористы завезли ее именно в жилые районы оккупированных городов.

- Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной у линии соприкосновения, в частности в жилых районах и вблизи них. Периоды высокой напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к увеличению количества жертв среди гражданского населения. В течение отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, среди которых 21 - вследствие обстрелов, - подчеркнул Чевик.

За последние же несколько месяцев российские террористы 1300 раз нарушили режим тишины на Донбассе, а в результате обстрелов были разрушены 40 школ, церквей, домов и других объектов инфраструктуры. При этом оккупанты усиливают контроль за передвижением представителей ОБСЕ на подконтрольной им территории, не допуская их в районы скопления техники, а также уничтожая средства наблюдения. Так, за прошлый месяц боевики расстреляли три комплекса камер и постоянно вели огонь по беспилотникам.

Кроме того, по словам главы СММ, ситуация на Донбассе осложняется и тем, что КПВВ закрыты из-за пандемии коронавируса, а жители "ДНР" и "ЛНР" не имеют возможности не только получить пенсии, но и лишены возможностей лечиться на свободной от террористов территории.

Напомним, по данным разведки, российские оккупанты готовятся к полномасштабному наступлению на Украину, для чего сосредоточили у наших границ несколько батальонно-тактических группировок.