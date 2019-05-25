Порошенко объединился сам с собой. Как это возможно?
Партия Петра Порошенко решила провести ребрендинг и сменить название….объединившись сама с собой.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Торжественное единение прошло в пятницу, 24 мая.
Собравшись на форуме ОО "Солидарное Дело общин", сторонники Порошенко в очередной раз пообещали беречь проевропейский курс Украины. А после был подписан и меморандум с упомянутой организацией.
Заседание БПП
Так началась история новой партии (новой ли? – прим. ред), партии "Европейская солидарность" (ЕС).
На торжестве выступил и сам лидер политсилы.
"Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы. Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР", - заявил Петр Алексеевич.
И все бы ничего, но за ребрендингом партии Порошенко кроется довольно смешная и нелепая история. Об этом написал журналист Евгений Куксин.
"Сегодня партия Солидарность подписала меморандум с общественной организацией "Солидарное дело общин". Общественная организация зарегистрирована по адресу ул. Лаврская, 16 Именно по этому адресу и базируется Прозрачный офис БПП, куда недавно типа переехал Порошенко. То есть Блок Петра Порошенко подписал меморандум с организацией созданной на базе Блока Петра Порошенко? Что дальше?", - съязвил журналист.
Напомним, сторонники Петра Порошенко рассказали о планах гаранта после поражения на президентских выборах. Спойлер: из политики он не уйдет.
https://beztabu.net/novosti_t4952