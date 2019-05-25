Порошенко объединился сам с собой. Как это возможно?

Порошенко объединился сам с собой: как такое возможно

Партия Петра Порошенко решила провести ребрендинг и сменить название….объединившись сама с собой.

У Порошенко обещают полную "перезагрузку"

https://beztabu.net/novosti_t4952

Торжественное единение прошло в пятницу, 24 мая.

Собравшись на форуме ОО "Солидарное Дело общин", сторонники Порошенко в очередной раз пообещали беречь проевропейский курс Украины. А после был подписан и меморандум с упомянутой организацией.

Заседание БПП

Так началась история новой партии (новой ли? – прим. ред), партии "Европейская солидарность" (ЕС).

На торжестве выступил и сам лидер политсилы.

"Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы. Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР", - заявил Петр Алексеевич.

И все бы ничего, но за ребрендингом партии Порошенко кроется довольно смешная и нелепая история. Об этом написал журналист Евгений Куксин.

"Сегодня партия Солидарность подписала меморандум с общественной организацией "Солидарное дело общин". Общественная организация зарегистрирована по адресу ул. Лаврская, 16 Именно по этому адресу и базируется Прозрачный офис БПП, куда недавно типа переехал Порошенко. То есть Блок Петра Порошенко подписал меморандум с организацией созданной на базе Блока Петра Порошенко? Что дальше?", - съязвил журналист.

Напомним, сторонники Петра Порошенко рассказали о планах гаранта после поражения на президентских выборах. Спойлер: из политики он не уйдет.

Сторонники Петра Порошенко рассказали о планах гаранта в случае поражения на президентских выборах. Спойлер: из политики он не уйдет.

https://beztabu.net/novosti_t4952