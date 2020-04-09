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МАУ выплатила компенсации семьям жертв иранской трагедии

11:20
МАУ выплатила компенсации семьям жертв иранской трагедии - фото 1
МАУ выплатила компенсации семьям жертв иранской трагедии

Авиакомпания "МАУ" выплатила первую часть компенсаций семьям жертв иранской трагедии.

В Иране назвали гибель лайнера МАУ "хорошей работой", Украина требует объяснений

Об этом заявил директор предприятия Евгений Дыхне.

"Определенной части пассажиров уже выплачена первая доля компенсаций. Этот процесс не очень быстрый, но он будет завершен", - заявил бизнесмен и посетовал на иранское следствие по трагедии.

"Неприятно то, что мы констатируем сегодня тупиковую ситуацию с точки зрения того технического расследования, которое велось в Иране. Не переданы ни в какую лабораторию бортовые самописцы, нет никаких рапортов об окончании расследования, никакой информации об успешных межправительственных соглашениях по поводу компенсации со стороны Ирана", - подчеркнул Дыхне.

Напомним, 8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину. Немного погодя президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

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МАУ Иран Крушение рейса Тегеран-Киев Новости Украина
Интерфакс Украина
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