МастерШеф 11 - кто победил в суперфинале

Богдан Шинкарев - победитель 11 сезона МастерШеф / СТБ

В пятницу, 24 декабря, на СТБ вышел финальный выпуск 11 сезона кулинарного проекта «МастерШеф». Кто стал победителем 11 сезона - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Победителем «МастерШеф»-11 стал 29-летний Богдан Шинкарев из Харькова.

Богдан – профессиональный игрок в покер: занимается этим уже 10 лет и обучает других. Раньше играл в КВН. Кулинария – его увлечение. Считает, что очень тонко чувствует вкусы и сочетания. Богдан владеет многими техниками, постоянно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

В суперфинале Богдан сражался за победу со Светланой и Владом. На балконе были родственники суперфиналистов и участники одиннадцатого сезона. После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций!

МастерШеф 11 - выпуск 18 - кто победил:

«Это был невероятный сезон! Очень много приятных эмоций, очень много новых рецептов и блюд. Спасибо вам, участники, за ваши идеи и усилия. А для вас, Богдан, это только начало. Впереди еще очень много работы. И мы надеемся, что это будет началом вашей большой кулинарной карьеры», - отметил Эктор Хименес-Браво.