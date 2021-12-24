МастерШеф-11 финал - смотреть онлайн 18 выпуск - 24.12.2021

МастерШеф-11 финал - выпуск 18 / СТБ

В пятницу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится грандиозный суперфинал 11 сезона шоу «МастерШеф». Лучшим кулинарам-аматорам сезона предстоит пройти последние испытания, чтобы заполучить такую желанную победу. Подробности финала - на БЕЗ ТАБУ.

В финальному выпуске четверку сильнейших ждет испытание, после которого один из них покинет проект в шаге от суперфинала. Им предстоит приготовить по три блюда в одной из концепций.

Какая именно тематика достанется ― неизвестно, ведь аматоры выберут свой «билет» в этом экзамене вслепую… Участник, который справится с заданием хуже, покинет проект сразу в конце испытания.

После этого те, кто продолжат борьбу, приготовят блюда, которые, по их мнению, достойны победы!

«От того, как вы сегодня приготовите свои блюда, зависит судьба каждого из вас. Всего одна ошибка способна лишить вас звания победителя 11 сезона «МастерШеф», - отметил Эктор Хименес-Браво.

«Нет никаких черных фартуков, нет вторых шансов. Завтрашний день не исправит неправильно принятых решений. Поэтому соберитесь и докажите, что эта кухня покорилась именно вам», - дополнил Владимир Ярославский.

«Победитель должен быть один, и совсем скоро мы узнаем, кто получит кубок и отправится на обучение в Le Cordon Bleu», - подытожила Ольга Мартыновская.

МастерШеф-11 финал - смотреть онлайн 18 выпуск - 24.12.2021:

На какие концепции каждый из участников сделает ставку? Кто восхитит требовательных судей, а кто распрощается с мечтой? И, кто станет победителем 11 сезона? Всё это вы узнаете уже в конце выпуска! Смотрите в пятницу, 24 декабря, в 19:00 на СТБ!

Судьи: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.