Маша, прости: Ермак захотел изгнания Фокина из ТКГ

Фокина вышвырнут из ТКГ

После очередных зашкварных и неадекватных изречений престарелого сепаратиста, которого сам же и протащил в Трехстороннюю контактную группу, глава Офиса президента заявил о необходимости окончательно присыпать политический труп Витольда Фокина землей.

На своей странице в Facebook соратник Зеленского, не питающий особой любви к Украине, написал о том, что Фокин должен прекратить свою деятельность на посту замглавы делегации страны в ТКГ.

Реагируя на слова первого премьера независимой Украины, Ермак написал о том, что Россия является стороной конфликта, а не сторонним его наблюдателем. При этом глава ОПУ в своем пространственном посте обвинил представителей предыдущей власти во всех бедах: в обязательствах консультироваться с РФ об изменениях украинского законодательства, а также в отказе от защиты Крыма в 2014-м. При этом Ермак ни слова не упомянул о том, что идея согласовывать с русскими законы по Донбассу принадлежит Кравчуку и представителям Зе команды.

Впрочем, даже несмотря на попытки сгладить углы, взвалившему на себя фактически обязанности вести дела Украины на международном уровне, пришлось комментировать басни Фокина о том, что он "не видит доказательств войны Украины с Россией":

"Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ".

Само собой, после публичного отказа прикрывать своего же ставленника, Ермаку наверняка придется извиниться перед внучкой Фокина, которая и пристроила дедушку в переговорную группу.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями". А Кравчук с Фокиным при этом продвигают принятие откровенно пророссийских решений.