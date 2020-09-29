Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина

Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому исключить Витольда Фокина из состава украинской делегации в Минске.

Об этом написал нардеп Роман Лозинский в Facebook.

"Заслушали Фокина. Чего только стоит один ответ, что господин Витольд не видит убедительных доказательств участия России в войне. По результатам обсуждения комитет принял решение инициировать постановление Верховной Рады к Президенту о недопущении государственной измены. При необходимости будем собирать подписи на внеочередное заседание ВР", - написал политик.

Что было ранее?

3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.

Во время своего недолгого пребывания на занимаемом посту политик отметился целым рядом скандальных заявлений. В связи со скандальной репутацией Фокина, часть народных депутатов Верховной Рады Украины начала сбор подписей за его отставку.