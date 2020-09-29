Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому исключить Витольда Фокина из состава украинской делегации в Минске.
Об этом написал нардеп Роман Лозинский в Facebook.
"Заслушали Фокина. Чего только стоит один ответ, что господин Витольд не видит убедительных доказательств участия России в войне. По результатам обсуждения комитет принял решение инициировать постановление Верховной Рады к Президенту о недопущении государственной измены. При необходимости будем собирать подписи на внеочередное заседание ВР", - написал политик.
Что было ранее?
3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.
Во время своего недолгого пребывания на занимаемом посту политик отметился целым рядом скандальных заявлений. В связи со скандальной репутацией Фокина, часть народных депутатов Верховной Рады Украины начала сбор подписей за его отставку.