Владимир Зеленский Карантин в Украине Крушение Ан-26 Война в Нагорном Карабахе Беларусь война на Донбассе Досье

Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина

21:10
Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина - фото 1
Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому исключить Витольда Фокина из состава украинской делегации в Минске.

Фокин пролез в ТКГ благодаря знакомству своей внучки с Ермаком

Об этом написал нардеп Роман Лозинский в Facebook.

Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина - фото 206089

"Заслушали Фокина. Чего только стоит один ответ, что господин Витольд не видит убедительных доказательств участия России в войне. По результатам обсуждения комитет принял решение инициировать постановление Верховной Рады к Президенту о недопущении государственной измены. При необходимости будем собирать подписи на внеочередное заседание ВР", - написал политик.

Комитет ВРУ рекомендует Зеленскому уволить Фокина - фото 206090

Что было ранее?

3 августа съезд представителей Украины в переговорной группе в Минске принял Витольда Фокина в свой состав.

Во время своего недолгого пребывания на занимаемом посту политик отметился целым рядом скандальных заявлений. В связи со скандальной репутацией Фокина, часть народных депутатов Верховной Рады Украины начала сбор подписей за его отставку.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Витольд Фокин Трехсторонняя контактная группа Верховна Рада Владимир Зеленский Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Порошенко заболел COVID-19: Все подробности - фото 1
Порошенко заболел COVID-19: Все подробности
19:39
Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко - фото 1
Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко
18:45
Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО - фото 1
Суд вынес вердикт Стерненко - ВИДЕО
15:38
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
09:40
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25