Maruv стала кошкой и покорила сеть – яркие ФОТО

Maruv стала кошкой – яркие ФОТО

Украинская певица Maruv в очередной раз завоевала сердца пользователей сети. На этот раз образом кошки.

Свои фото в мяу-облике поп-дива опубликовала в Instagram.

И кошачее амплуа тут же оценили комментаторы.

"Очень красивая кошечка", "Восторг", "Богиня", "Киса, которую мы заслужили", "На Монику Белуччи здесь похожа", - пишут с обожанием люди.

Правда, иногда обожание и восторг могут приобретать весьма необычные формы.Так, недавно Maruv "обокрали" в Москве. По словам певицы, у нее "украл" маску некий молодой человек. Тот пообещал ее передать назад за фото и автограф. Марув это очень огорчило.

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", - заявила певица.

Напомним, Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое.