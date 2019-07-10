Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое

Лобода украла интимное ФОТО. И выдала за свое

Светлана Лобода попала в дикий скандал. Гоняясь за популярностью в сети, она выложила интимное фото. Но не свое.

"В Нижнем Новгороде я встану на сцене", - написала певица в Instagram и выложила вот этот снимок.

Все бы ничего, но фотография чужая. Ранее ее выложила пользователь под таинственным ником nudeyogagirl. Правда, Лобода не утверждала, что это ее снимок, но не указала и авторство. В ее случае это плагиат.

Отметим, что ранее от воровства страдала и сама певица. Не так давно ее кинул на деньги организатор концерт-тура в Прибалтике.

Об этом сообщила сама певица.

По словам девушки, она отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.

Как оказалось, организатор концертов Теймураз Топчиашвили просто исчез с деньгами.

"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому , что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук”, - рассказала Лобода.