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Запроданку Maruv "обокрали" в Москве – ФОТО

09:39
Запроданку Maruv "обокрали" в Москве – ФОТО - фото 1
Запроданку Maruv "обокрали" в Москве – ФОТО

Украинскую певицу Maruv "обокрали" в Москве. Но все не так однозначно.

"С*ка моего пошиба”: MARUV ошарашила новым имиджем – ФОТО

Об этом поп-дива сообщила Stories Instagram.

По словам певицы, у нее "украл" маску некий молодой человек. Тот пообещал ее передать назад за фото и автограф. Но Марув это огорчило.

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", - заявила певица.

Отметим, что не одна Марув страдает от неприятных ситуаций. Так, этой весной Светлана Лобода отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.

Запроданку Maruv 'обокрали' в Москве – ФОТО - фото 185172

Как оказалось, организатор концертов Теймураз Топчиашвили просто исчез с деньгами. Больше читайте здесь.

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УНИАН
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