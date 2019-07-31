Запроданку Maruv "обокрали" в Москве – ФОТО

Запроданку Maruv "обокрали" в Москве – ФОТО

Украинскую певицу Maruv "обокрали" в Москве. Но все не так однозначно.

Об этом поп-дива сообщила Stories Instagram.

По словам певицы, у нее "украл" маску некий молодой человек. Тот пообещал ее передать назад за фото и автограф. Но Марув это огорчило.

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", - заявила певица.

Отметим, что не одна Марув страдает от неприятных ситуаций. Так, этой весной Светлана Лобода отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.

Как оказалось, организатор концертов Теймураз Топчиашвили просто исчез с деньгами. Больше читайте здесь.