"С*ка моего пошиба”: MARUV ошарашила новым имиджем – ФОТО

«С*ка моего пошиба”: Maruv ошарашила новым имиджем – ФОТО

Украинская певица Maruv решилf порадовать фанатов новым имиджем. Горячие снимки поп-дива выложила в Instagram.

"Мне нравится с*ка моего пошиба. Она может быть черной, я буду желтой"?, - написала она и опубликовала это.

С чем связаны блонди-перемены, певица так и не сообщила.

Напомним, не успели отгреметь страсти по украинскому отбору "Евровидение-2019", как MARUV отправилась развлекать москвичей.

В Instagram российского журнала Super обнародовали фрагмент выступления певицы с хитом "Siren Song". Да-да, это та самая песня, с которой она собиралась покорять европейцев. Но пришлось выступать перед россиянами.

Фото c концерта смотрите здесь.