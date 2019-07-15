"С*ка моего пошиба”: MARUV ошарашила новым имиджем – ФОТО
«С*ка моего пошиба”: Maruv ошарашила новым имиджем – ФОТО
Украинская певица Maruv решилf порадовать фанатов новым имиджем. Горячие снимки поп-дива выложила в Instagram.
"Мне нравится с*ка моего пошиба. Она может быть черной, я буду желтой"?, - написала она и опубликовала это.
С чем связаны блонди-перемены, певица так и не сообщила.
Напомним, не успели отгреметь страсти по украинскому отбору "Евровидение-2019", как MARUV отправилась развлекать москвичей.
В Instagram российского журнала Super обнародовали фрагмент выступления певицы с хитом "Siren Song". Да-да, это та самая песня, с которой она собиралась покорять европейцев. Но пришлось выступать перед россиянами.
Фото c концерта смотрите здесь.
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