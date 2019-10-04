"Слуги народа" и Зеленский будут согласовывать с оккупантами закон об особом статусе

Богдан Яременко и "Слуги народа" уже не хотят обсуждать закон об ОРДиЛО с народом

Представители новой власти Украины намерены обсуждать с российскими террористами нюансы проекта закона о статусе ОРДиЛО в составе нашей страны. Иначе как "зрадой" это назвать пока не получается.

Глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, представитель "Слуги народа" Богдан Яременко в пятницу, 4 октября, заявил о том, что прописывать пункты закона о дальнейшем сосуществовании с оккупированными "республиками" будут, основываясь на требованиях русских.

В принципе, этого Путину и надо, поскольку его целью было добиться фактической федерализации Украины путем навешивания ярма в виде подконтрольного РФ Донбасса с правом вето.

- Готовить законопроект, предусмотренный "формулой Штайнмайера" будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, работники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными и российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку ее войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услуги, о предоставлении предложений. Будет не только решение Верховной Рады, но и согласованная с Россией позиция".

При этом от обговорения закона с общественностью, которую обещал Зеленский, нардепы собираются отказаться, поскольку "попытки вынести вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства".