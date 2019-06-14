Люди в черном: Стоит ли смотреть и что это вообще?

Люди в черном - новый созыв

«Люди в черном» - пожалуй, слабейшая часть во всей франшизе. Но это не помешает умным головам Голливуда продолжать доить корову. В картине потеряна не то чтобы адекватная комедия или инопланетянский детектив - в ней просто потерян дух классических «Людей в черном» времен первой части. Сливайте воду.

Почему мы любим «Людей в черном»

«Люди в черном» - бассейн детской радости, куда можно голышом прыгать, не парясь ни о чем. Когда любой фильм франшизы показывают по телику в выходные дни, бросаешь все дела, садишься и просто отрубаешь мозг, взамен получаешь позитив и расслабон. Каким бы серьезным кинообзорщиком или кинокритиком ты бы не был, оценивать франшизу серьезно – гиблое дело. Можно 100500 раз строить умную мордашку и рассуждать о ценности «Людей в черном», но до пятой точки. Это всегда было такой себе глуповатой и смешной дичью, а дуэт Уилла Смита и Томми Ли Джонса входит в топчик «брат за брата».

Франшиза пережила три части, которые выходили с довольно большим отрывом одна от другой. Первая выстрелила прям в глаз, собрав приличную кассу при довольно маленьком бюджете и покорив всех своей жирной супергеройской и инопланетной харизмой. Вторая - слегка подкачала, но все равно прокачала. А третья прибегла к путешествию во времени, чтобы опять покорить нежные зрительские сердечки. В чем-то это сработало, где-то – нет, но дух той самой «глуповатой и смешной дичи» сохранялся. Так что, приговор был ожидаемым – ремейк. Ну, или не менее страшный – спин-офф.

Люди в черном: Интернэшнл 2019 - смотреть трейлер онлайн:

Люди в черном: Интернэшнл – о чем это вообще?

В далеком детстве маленькая милая девочка Молли пережила истинное потрясение. В ее дом пробрался забавный, пушистый инопланетянин, с которым у девчушки сложились теплые дружеские отношения на долгие годы. За инопланетянином в дом Молли пришли странные мужички в черных костюмах и очках. Получив короткое «да, мы что-то видели, но оно пропало» от родителей девочки, мужички щелкнули своим диво-прибором и стерли память взрослым. А вот про Молли как-то не побеспокоились. Хотя она же и помогла голубому пушистому созданию сбежать, спасая его от миграционной службы на максималках.

Спустя 20 лет Молли стала вундеркиндом. Хакнуть систему, пострелять из оружия, подраться как Джет Ли, разгадать любую загадку как экстрасенс на СТБ, неубиваемая, гипер-одинокая без привязанностей и дико умная для своих годиков. Мэри-Сью вселенной «Людей в черном» на протяжении долгих лет искала, как бы пробраться поработать в ряды этих самых Людей в черном – миграционной службы Земли по космосу. Кто бы мог подумать, но Молли берут на работу. И явно не за ее все вышеперечисленные качества, а за галимую систему безопасности самой службы, которую девушка обошла и тут же все потратила.

М., которой она стала по итогу, проходит путь от практиканта до полноценного агента М в черном костюмчике. А первое задание вместе с лучшим агентом лондонского филиала службы Эйч (Крис Хемсворт) валится буквально на голову – Землю надо спасать от страшного Роя. А попутно от «крысы» в офисе Людей в черном, которую интеллигентно по-британски называют «кротом».

Лиам Нисон пытается вытянуть фильм

Спинофф со всеми вытекающими

Режиссер оригинальной трилогии Барри Зонненфельд в рамках своих фильмов оседлал на «ура» комедию, фантастику и даже детектив. Конечно, это не целиком его идея, учитывая, что фильмы строятся на основе комиксов. Но благодаря ему в нашей памяти отпечатался образ очешуительной парочки Уилла Смита и Томми Ли Джонса - напарников Джея и Кея. А вот режиссер спин-оффа Феликс Гэри Грей своим фильмом практически ничего не оставляет в памяти. И это человек, который вроде как создал драйвовый (хотя и бестолковый) фильм «Форсаж». Но по тормозам «Интернэшнл» бьет от самого начала и до самого конца в сценарии, героях и даже том самом экшоне, которого так ждешь от режиссера «Форсажа». Но его нет практически.

Сценарий

Сюжет «Интернэшнл» напоминает хлеб без масла, колбасы и, пожалуй, хлеба. Он пресный, после себя послевкусие не оставляет, интрига уровня выборов президента Украины 2019 года, и вообще играет в игру «угадай все на пятой минуте фильма». Более предсказуемого сценария придумать сложно. И складывается впечатление, что сценаристы даже не старались придумать что-то новое, предпочитая идти по стандартному пути истории о «кроте», который не может быть «кротом», но все равно им оказывается. Все настолько грустно, что хочется пожелать сценаристам все же в следующий раз курнуть чего покрепче и родить хотя бы ахинею, а не плачущего кота в мешке.

Юморочек

С юмором в фильме ситуация оказалась немножко лучше, чем с основной якобы детективной историей на минималках. Нельзя сказать, что фильм заставляет ржать и плакать в истерике. В нем много плоских гэгов и шутеек кварталовского уровня, которые бывалого зрителя даже не заставят дрогнуть. Но если в фильме «Интернэшнл» выстреливает, то хотя бы в один глаз. Например, есть в картине забавный малипусенький инопланетянин «Пішачок» (обожаю украинский дубляж). Главная героиня для него в какой-то сюжетный момент становится Королевой. И наблюдать над тем, как он отстаивает ее интересы очень даже потешно. Гномик вообще стал источником половины шуточек во всем фильме. По крайней мере, зал смеялся от души, а не натянуто, будто под расстрелом плохим кино.

Этот парнишка тянет на себе весь фильм

Заставляли нас посмеяться и над самой топовой отсылкой к «Тору». Догадаться как именно весьма не сложно, но не будем палить всю контору, оно того действительно стоит. «Людей в черном» не обошло и понятие камео. Мопс Фрэнк заставил зал умилиться и тут же разочароваться – экранного времени у псины оказалось больше в трейлерах, чем в самом фильме. Решительная агент О из третьей части пожаловала в «Интернэшнл» полноценным второстепенным персонажем. А камео Кея и Джея можно вообще случайно пропустить, если вдруг моргнуть в этот момент. Но не переживайте, они появляются в кадре несколько раз, так что не пропустите.

Еще одним источником юмора должен был стать знакомый нам из фильма «Тор: Рагнарек» тандем Тессы Томпсон и Криса Хемсворта. Да, между актерами определенно есть какая-то приятная химия, заставляющая вдыхать пары и кайфовать. Но до алхимии Уилла Смита и Томми Ли Джонса также далеко как до пересъёмок финального сезона «Игры престолов». Тут играет и фактор их характеров и, как ни прискорбно, дело привычки самих зрителей.

Двое в песках

Опять натужная политкорректность

Современному же фильму правила диктуют тенденции. И женщина снова в главной роли, в которой раньше был мужчина. Это не феминизм точно. По крайней мере, этого в фильме не ощущается. Но героиня Тессы Томпсон бесит своей идеальностью. И звать ее стоит не М, а Мери-Сью прекрасная, умная, идеальная и так далее.

Какую бы «веселую дичь» не делали с фильмом «Люди в черном» создавать таких персонажей – скука смертная. Не обошло это и Эйча в исполнении Криса Хемсворта. Он тут худее, что очень радует. Но играет будто того же Тора времен первого фильма о Боге Грома. А эти розовые штанишки… М-м-м-м, они из головы так и не уходят. На этом о персонажах можно и закончить говорить. Потому что все остальные герои оказались картонно-никакими. Даже антагонист. И это при том, что злодеи франшизы как-то в голове раньше отбивались и запоминались. Но тут: пиши - пропало, груша для избиения, еще и совсем неподвижная, когда двигаться надо.

Почти Римские каникулы

Вердикт Без Табу

«Люди в черном» - пожалуй, слабейшая часть во всей франшизе. Но это не помешает умным головам Голливуда продолжать доить корову. В картине потеряна не то чтобы адекватная комедия или инопланетянский детектив. В ней просто потерян дух классических «Людей в черном». Хотя «Интернэшнл» явно остается той космической дичью, над которой думать не стоит. Ее надо просто смотреть и иногда смеяться. Но, вот, стоит ли фильм похода в кино и потраченных денег? Пожалуй, нет. Но если вы окажитесь перед выбором: «Интернэшнл» или «Люди Икс: Темный Феникс»? Выбирайте смело первое.

Настя Белова, специально для Без Табу