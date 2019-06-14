Роксолана – новый мультфильм о сильной украинке

Роксолана - увидим, когда-нибудь

В заключительном материале трилогии Без Табу о презентации Animagrad и FILM.UA Group на фестивале Kyiv Comic Con 2019 читайте о новом украинском мультфильме – «Роксолана».

Что вы, речь не пойдет о той самой Роксолане с Ольгой Сумской или о турецкой версии «Санта-Барбары». Вернее, персонаж тот же, только наполнение другое. «Роксолана» - абсолютно новый полнометражный анимационный проект, который пока что находится на стадии девелопмента. Разработка длится уже третий год, прям с того момента, когда пошла активная работа на «Мавкой». Впереди у проекта «Роксолана» долгий и тернистый путь. Пока готова только сама история. Сейчас активно дописывается сценарий, еще необходимо пройти питчинг на государственную поддержку, а там уж еще парочку лет, чтобы нарисовать очередную украинскую красоту.

Но с гостями презентации поделились небольшими секретными материалами. Нам показали финальный вариант главной героини, который кардинально отличается от полюбившейся нам Мавки. Сам мультик – не историческая сказочка, а предыстория встречи рыжей украинки с султаном Сулейманом.

Мультик расскажет историю о том, как эта пара стала самой влиятельной в те далекие годы. А сам синопсис на официальном сайте звучит так: «Будущий султан Сулейман и украинская девушка Настя (которую впоследствии будут называть Роксоланой) отправляются на поиски магических артефактов, чтобы спасти Османскую империю и собственные жизни от восставшего из мертвых Керкута - злого дяди Сулеймана, который стремится завладеть всем миром».

Звучит как почти «Принц Персии» с Джейком Гилленхолом или же даже новый «Алладин» Гая Ричи.

Роксолана - новый сильный женский персонаж из линейки Animagrad

Сценаристом мультика выступит уже знакомый нам Ярослав Войцешик («Мавка»), а режиссером - не менее знакомый Олег Маломуж («Руслан і Людмила: Викрадена принцеса»). Прикольные фишечки мультика договорились пока не оглашать, но детальками поделилась креативный продюсер Анна Елисеева:

«Это будет гораздо более легкая, стилизованная история. В ней будет гораздо больше юмора и экшена. История замешана, прежде всего, на магии. Когда мы думали, как Роксолана и Сулемйан могли встретиться, то отправили их в магическое путешествие… «Мавка» это действительно наша украинская культура, литература, этника, экология и многое-многое другое. Среди сверхидей «Роксоланы» будут тоже очень важные вопросы, такие - как остановить войну. И сделают у нас это женщины. Мультик будет очень феминистический. Мы здесь скрывать не будем свой сексизм (шутка)».

«Роксолана» как и «Мавка» рассчитаны на всю семью, а не только на детишек, и будет иметь два уровня. Первый – юмор, развлечения, экшн. А вот второй уже на серьезных щах – важные и актуальные месседжи не только для Украины, но и для всего мира.

Не будет пасовать «Роксолана» и в визуальном плане. Конечно, «Мавка» и «Викрадена принцеса» ставят уже определенную планку по анимации в украинском кинематографе и эта планка высокая, удивительная и качественная. У будущего мультика о рыжей украинке еще больше визуальных возможностей, учитывая, что увидим мы не только украинские пейзажи, но и окунемся в сказочную атмосферу Стамбула или таинственное магическое царство, которое нам пообещали продюсеры.

«Мавка», «Роксолана», «Викрадена принцеса» - это все хорошо и многообещающе. И студия Animagrad озвучила свою основную стратегию – захват мира женщинами. Не совсем так, но перед нами уже линейка мультиков с интересными, местами оригинальными и украинскими женскими персонажами. Это в последние годы тренд всех трендов: «Вся наша линейка полнометражных анимационных фильмов имеет нечто общее между собой. Это общее - женские, уникальные, сильные, многогранные персонажи, которые имеют этнический или исторический бэкграунд. Мы их не называем ъни в коем случае не диснеевскими принцессами. Это наша аутентичная, украинская линейка, основанная на таких женских персонажах. Как уже упоминалось в рамках презентации «Зілля», это тренд сейчас, - хвастается Анна Елисеева».

Настя Белова, Без Табу