Люди Икс: Темный Феникс – Осторожно, плохое кино

На смерть вселенной мутантов

Ладно, может и не на «отцепитесь», но точно хоронить с концами вселенную мутантов. Попытавшись сыграть на ностальгии фанатов «Людей Икс», фильм проваливается с огромным «ба-бахом». Отныне величаем «Темный феникс» аутсайдером всех аутсайдеров.

Саймон наворотил

Отберите у Саймона Кинберга перо, ручку и всю вселенную «Людей Икс». Хотя, последнее у него и так заберут (мы надеемся) после сделки века между Disney и Fox. Кто не знает этого человека, записывайте: сценарист «Люди Икс: Последняя битва» + последняя трилогия о молодых мутантах (не заставляйте все пересчитывать, итак вспомним), «Телепорт», «Фантастическая четверка» курильщика от 2015 года; ну, и где-то там продюсирование картин «Марсианин», «Элизиум», «Робот по имени Чаппи», «Дэдпул» и так далее. Но главное, что последние 10 лет Кинберг, так или иначе, но касался не самой удачной вселенной и франшизы о мутантах «Люди Икс». Понятное дело, что среди нас есть любители это мира. Не будем скрывать, что и мы ждали отдельных фильмов, а некоторые картины с удовольствием пересматривали по телеку. Но имя Саймона Кинберга особо не всплывало в промежутках, потому что режиссурой занимались нормальные ребята (ныне разоблаченный Брайан Сингер в том числе).

Мутанты - все в сад

После сделки между студиями стало ясно и понятно, что этой вселенной капут. Вот прям прощаемся надолго (мы надеемся х2) и с концами. Marvel аутсайдеры не нужны, у них четко выстроенный мир, где оплошности случаются, но чем-то перекрываются. Потому «Темный Феникс» - это окончательное «прощай», о чем даже намекает само название. И Саймон Кинберг, как папка этого мира на 0,5 ставки, похоже решил сам поставить финальную точку для своих детей. Это его первый режиссерский дебют – однозначно и первый режиссерский провал. В том, что должно было стать красивой ноткой и приятным послевкусием, не оказалась ничего хорошего кроме похорон всей вселенной под величественную музыку Ханса Циммера.

Люди Икс: Темный Феникс - смотрите трейлер фильма онлайн:

Люди Икс: Темный Феникс – о чем фильм

В далеких 90-х американцы посылают в космос очередной шаттл на очередную экспедицию. Но тут внезапно все идет не по плану, от команды ни звука, а датчики в НАСА орут, что все пропало. Включается режим фильма «Армагеддон», люди всего мира смотрят обращение американского президента, собираются тесным семейным кругом и чуть ли не со слезами на глазах и фирменными бликами (во славу Майкла Бэя!) следят за судьбой космической команды. Спасать их отправляется отряд Людей Икс, правда, без бурительной техники (что логично - у них же нет в команде Брюса Уиллиса). Под музыку типа «Интерстеллар» Ханса Циммера нас проносят через шары стратосферы. Команда спасает всех космонавтов до одного от неведомого сгустка страшной энергии. Но в беду попадает бедовая дама – могущественный телепат Джин Грей (уже Софи Тернер). Чтобы спасти свою семью, она принимает удар на свои уже не хрупкие плечи и поглощает всю энергию.

Софи Тернер в роли Джин Грей

Джин Грей чудом выживает, хотя и чувствует определенные изменения в своей суперсиле. Со временем все вокруг осознают и девушка в том числе, что дело попахивает жаренным в прямом смысле слова. У Грей сносит крышу, она узнает страшную правду о своем прошлом, сбегает из дома, крошит, ломает, плачет. А в этом время за сгустком энергии на Землю прилетает инопланетная раса уж больно похожая на скруллов своими сверхспособностями (спасибо, «Капитан Марвел»?). Планы у них полайтовей, чем у лилового мудилы Таноса: всего лишь возродить свой народ на голубом шарике. Добрососедством это не попахивает и Людям Икс приходится снова спасать планету.

Джин Грей слили

Если вы уловили в аннотации намеки на помпезность и эпичность – акститесь. На самом деле - все нудно, пресно и лишено какого-либо вообще смысла. Чтобы сузить круг сравнения будем говорить только о последних трех частях про мутантов: «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис». Это были неидеальные истории, в которых можно было нарыть 100500 причин прикопаться. Но это было хотя бы интересно, драйвово, местами смешно. Прикольные персонажи с суперсилами, старая гвардия в омоложеном варианте и зеленая новая шайка мутантов, Росомаха, задания, спасение мира, экшончик, рубилово и обязательно добрый и светлый финал, где все покуривают косяк мира и строят новый идеальный мир.

Слив засчитан

«Темный Феникс» из этой линейки полностью выбивается. Да-да, спасение мира там тоже имеется, да и персонажи вроде те же. Но это не фильм о приключениях мутантов, а психологическая драма с элементами боевика. Саймон Кинберг получил в свое распоряжение Джин Грей и слил ее в унитаз. Она стала вся такая неженка, ранимая, всесильная и неуязвимая с глубокими душевными переживаниями и семейной драмой.

Хорошая актерская игра Софи Тернер ситуацию вообще не спасает, потому что перебор соплей и мощи всесильного мутанта, потому что так сказал сценарист и режиссер по совместительству. Ой, да и 60% фильма это диалоги о семье, любви и дружбе, что вгоняет не то чтобы в тоску, а в глубокую затяжную депрессию с чувством полного пофигизма на происходящее. Принесите топор, оставим начало и конец, а разговорную часть неживых бесед вырубим – авось интересней станет.

Юмора нет

Когда мы сказали, что в фильме практически все плохо, мы не шутили. «Темный Феникс» не подарил нам коронную сцену с Ртутью – это преступление против милашества и толики смеха. В фильме вообще нет ни капельки смешных шуточек, а только лишь слабые потуги сценариста «что-то подбросить - авось схавают».

Шутить изволите?

«Темный Феникс» абсолютно не постеснялся взять в себя все возможные клише из супергеройских фильмов и внаглую копировать «Последнюю битву» с оригинальным составом. Причем когда мы говорим «копировать» мы буквально можем это ощутить и увидеть на экране. Типа, я создам «Последнюю битву», но на минималках, подувал Кинберг и все запорол.

Духа эпохи тоже нет

Полное отсутствие духа 90-х, что прям оскорбление в сторону зрителей. Ведь в предыдущих частях годные режиссеры буквально погружали нас в разные десятилетия ХХ века. Незначительная деталь, но приятная. Кривое повествование и монтаж за компанию, ведь кто-то облопошился и признался, что финал пришлось переснимать, ибо сильно попахивало финалом другой картины студии Marvel (кто у нас еще может страдать тотальным распылением). Да и вообще «Темный Феникс» стоял на грани прокатного провала и только непонятное чудо спасло картину, к сожалению.

Феминизм ради феминизма

Зато в фильме Кинберга как никогда сильна идея феминизма. Не фанатичного, что вы, мы б за такое поругали сильнее. В центре истории героиня и антигероиня. И если с Джин Грей и ее топорными эмоциями ибо «так говорит сценарий» мы разобрались, то, что забыла в этом фильме невероятная, сексуальная и талантливая Джессика Честейн – большой вопрос. Бестолковая антагонистка и такая же бестолковая роль. И это обладательница Оскара, не секундочку.

Джессика Честейн - хорошая актриса в плохой роли

Итого первый опыт фем-кина о супергероинях провалился, а ведь мог бы в какой-то параллельной вселенной втащить мужчинам в цветных трусах поверх трико. Но нет, этим придется заняться DC и их чудо-находке – Чудо-женщине.

Каст

Всему молодому актерскому составу катастрофически не повезло со сценарием. Персонажи с офигезными суперсилами оказались довольно пустыми. И по ходу фильма радовали глаз только горячий Майкл Фассбендер, которому достаточно посмотреть на зрительниц своими яркими глазками и все завизжали от восторга, и мистер 100500 личностей в одном флаконе (чертовы отсылки на «Сплит») Джеймс Макэвой, хотя он все также сидит в кресле каталке и только умничает по большой степени.

Полицейский произвол - Люди Икс работают с актуалом

Дженнифер Лоуренс – лесом. Она хорошая актриса, но в роли Мистик всегда адово бесила, явно не дотягивая до сексапильной и хитрой мутантши Ребекки Ромейн (ах, какая женщина была).

Что в итоге

«Люди Икс: Темный Феникс» мало что спасает. Музыка Ханса Циммера (как всегда браво мастеру), хорошая актерская игра парочки старожилов, пара экшен сцен, которые вообще не «ах», но хотя бы «норм», спецэффекты Феникса. Плохого оказалось в разы больше, чтобы всплакнуть от горя. Кинберг, видимо, хотел в последнем своем творении сыграть на ностальгии, но «паровозик не смог». К сожалению, надо признать: хотя бы просто похоронили, что уж там говорить про успех. Надеемся, что Disney с Marvel сотворят чудо и перезапустят эту вселенную, сделав ее «миром здорового человека». И пусть на этой уйдет пять лет, десять, пятнадцать – подождем. А пока «Темный Феникс» - аутсайдер всех аутсайдеров.

Чтобы посмотреть "Темный феникс" - нужна магия

Редакция Без Табу советует смотреть фильм Люди Икс: Темный феникс только тем, кто хочет лично убедиться в том, что это плохое кино.

Настя Белова, специально для Без Табу