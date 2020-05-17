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Ляшко похвастался пополнением в семье

16:00
Ляшко стал отцом - фото 1
Ляшко стал отцом

То ли безвозвратно, то ли окончательно сбитый летчик украинской политики, глава Радикальной партии Олег Ляшко сегодня празднует день рождения своего сына.

В воскресенье, 17 мая, на своей странице в Facebook бывший народный депутат написал пост о радостном событии.

Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ

"Родился сын! Благодарю Бога и жену за большое счастье на свете! Искреннее спасибо нашим лучшим медработникам роддома", - отметил Ляшко, который буквально недавно анонсировал свое отцовство.

10 числа, в День матери, политик опубликовал фото своей 49-летней беременной супруги Роситы Сайранен, с которой расписался в 2018-м после 20 лет совместной жизни.

Примечательно, что фактически нардеп впервые стал отцом, поскольку 18-летняя Владислава Горбенко, которую воспитали супруги, не приходится ему родной дочерью. Так что, возможно, отныне у скандального экс-депутата будет меньше времени, чтобы закладывать кирпичами черные ходы работавших в карантин ресторанов.

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