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Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ

09:00
Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ - фото 1
Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ

Экс-нардеп Олег Ляшко впервые готовится стать отцом.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Любите своих мам!", - написал радикал у себя на страничке и выложил фото беременной жены Роситы.

Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ - фото 199867

Большинство пользователей сети позитивно оценили новость и принялись поздравлять экс-нардепа с пополнением в семье.

Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ - фото 199866

Отметим, что пара пребывает вместе уже 20 лет, однако оформить свой брак она решилась лишь 2 года назад. Однако этот факт не препятствует народной молве о нетрадиционной ориентации главрадикала страны.

Впрочем, политик и сам порой подпитывает эти слухи. Так, в 2017 г. Олег Ляшко неоднократно отдыхал за границей со своим кумом Юрием Сухием. Подробности читайте по ссылке.

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Олег Ляшко дети Новости Украина
Без табу
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