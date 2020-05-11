Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ

Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ

Экс-нардеп Олег Ляшко впервые готовится стать отцом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Любите своих мам!", - написал радикал у себя на страничке и выложил фото беременной жены Роситы.

Большинство пользователей сети позитивно оценили новость и принялись поздравлять экс-нардепа с пополнением в семье.

Отметим, что пара пребывает вместе уже 20 лет, однако оформить свой брак она решилась лишь 2 года назад. Однако этот факт не препятствует народной молве о нетрадиционной ориентации главрадикала страны.

Впрочем, политик и сам порой подпитывает эти слухи. Так, в 2017 г. Олег Ляшко неоднократно отдыхал за границей со своим кумом Юрием Сухием. Подробности читайте по ссылке.