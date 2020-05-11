Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ
Олег Ляшко впервые станет папой – ФОТОФАКТ
Экс-нардеп Олег Ляшко впервые готовится стать отцом.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.
"Любите своих мам!", - написал радикал у себя на страничке и выложил фото беременной жены Роситы.
Большинство пользователей сети позитивно оценили новость и принялись поздравлять экс-нардепа с пополнением в семье.
Отметим, что пара пребывает вместе уже 20 лет, однако оформить свой брак она решилась лишь 2 года назад. Однако этот факт не препятствует народной молве о нетрадиционной ориентации главрадикала страны.
Впрочем, политик и сам порой подпитывает эти слухи. Так, в 2017 г. Олег Ляшко неоднократно отдыхал за границей со своим кумом Юрием Сухием. Подробности читайте по ссылке.
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