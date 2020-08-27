Ляшко допустил возвращение жесткого карантина в Украине

Ляшко допустил возвращение жесткого карантина в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил возвращение жестких карантинных норм, направленных на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью замглавы МОЗУ изданию Апостроф.

"Не буду лукавить — существует (вероятность возвращения жесткого карантина- прим. ред.). Но вопрос в том, что система здравоохранения в конце августа — это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, не больше какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось ежедневно, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - рассказал Виктор Ляшко.

Как уточнил интервьюер, такой вариант событий вполне возможен, если украинцы не будут соблюдать карантинные ограничения, предписанные правительством.

Напомним, что…

Несмотря на действия МОЗ, Украина постоянно бьет собственные рекорды по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. Результат предсказуем: по состоянию на 21 августа в нашей стране коронавирус успели подхватить 100 тысяч человек.

Для противодействия пандемии коронавируса, 26 августа Кабмин принял решение продлить карантин в Украине до 31 октября