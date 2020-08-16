Лукашенко собирает антимайдан (ФОТО + ВИДЕО)

В Минск начали свозить бюджетников со всех городов страны

Протестные акции в Беларуси, связанные с фальсификацией результатов выборов режимом Лукашенко, переходят на новый уровень.

Практически сразу же после звонка явно потерявшего легитимность президента Беларуси Владимиру Путину, в стране объявили о создании своеобразного антимайдана.

Судя по всему, поняв полную бесперспективность карательных акций с массовыми задержаниями всех подряд, а также избиениями и расстрелами протестующих, Лукашенко решил сменить тактику. Причем подход к борьбе за власть оказался очень похожим на деяния Януковича в конце 2013 - начале 2014. С самого утра воскресенья, 16 августа, к Минску начали свозить десятки автобусов с бюджетниками, которых под угрозой увольнения заставляют выходить на организованные диктатором митинги в его поддержку.

Каким-либо другим способом показать свою фейковую легитимность режим не может. Но для картинки и показа ее по пропагандистскому ТВ такой подход в Кремле, судя по всему, считают вполне оправданным.

Кроме того, вчерашние заявления Лукашенко о том, что антиправительственные акции "связаны с внешней агрессией", а также запрос о помощи РФ в ее отражении явно свидетельствуют о достигнутой между диктаторами договоренности. Вполне может быть, что после выхода на улицы бюджетников оккупанты и карательные отряды Лукашенко приступят к жестким зачисткам демонстрантов.

В то же время в 14:00 начнется акция протеста против 26 лет удерживающего власть диктатора.Она обещает быть самой массовой.

Напомним, 9 августа в Беларуси завершились выборы президента. По официальным данным, в избирательной гонке уверенно лидирует Александр Лукашенко, но в нарисованные ему властями 80% поддержки избирателей никто не верит. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы добиться непризнания результатов выборов, а представители карательной системы применили к ним спецсредства.

10 августа Светлана Тихановская заявила о непризнании результатов выборов, осуждении насилия и желании лично встретиться с Александром Лукашенко. В этот же день КГБ Беларуси сообщил о предотвращении покушения на жизнь оппозиционного кандидата.

Позже в сети появилась информация о насильном удержании Тихановской в здании ЦИК. Немного погодя эта новость была названа вбросом с целью заманить протестующих под здание избиркома. Впрочем, главную оппозиционную кандидатшу, судя по всему, действительно удерживали и заставляли записывать видосики с призывами прекратить протесты.

Утром 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил о выезде Светланы Тихановской из Беларуси. В ночь на 14 число из переполненных СИЗО режим начал выпускать задержанных. Их избивали и пытали. В штабе Тихановской начали создавать рабочую группу по переходу власти, но сам факт ее существования у диктатора игнорируют. Протесты продолжаются.