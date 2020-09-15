Лукашенко предложил Украине решение "хасидского вопроса"

Лукашенко нашел решение хасидского вопроса в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать зеленый коридор с Украиной для переправки хасидов.

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт:



"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням - прим. ред.) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", - заявила спикер.

Что было ранее?

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.

Ограничив в конце-концов въезда хасидов на территорию страны, правительство столкнулось с новой проблемой: около 1500 евреев столпились у белорусско-украинской границы в надежде прорваться в нашу страну и добраться до Умани.